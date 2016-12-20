بالفيديو.. 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي سنوياً بالسعودية

كشف علي محسن عقيلي، مدير الرعاية الصحية بجمعية البر بجدة في السعودية، أنه وبحسب إحصائية رسمية صادرة من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، فإن عدد مرضى الفشل الكلوي بالسعودية يزداد سنويا بمعدل 5270 شخصا، مشيرا في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن الدراسات أثبتت إصابة 170 شخصا سنويا لكل مليون نسمة بالسعودية، والتي يبلغ عدد سكانها 31 مليونا، وفقا لآخر إحصائية.

هذا ويحدث الفشل الكلوي بسبب توقّف أو ضعف شديد لإحدى الكليتين عن العمل، فينتج عن ذلك عدم قدرة الجسم على التخلّص من الفضلات، ما يؤدّي إلى اختلال كبير في كيميائية الدم، فيما تقوم عملية الغسيل الكلوي بإزالة الفضلات التي لم تعد الكلية قادرة على إزالتها من الجسم، وبدون هذا الغسيل يصبح المريض عرضة للوفاة نتيجة تراكم السموم في مجرى الدم.

ويخضع المصابون لمرض الفشل الكلوي لعمليات غسيل بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا، فيما أكد عدد من المرضى في حديثهم لـ"العربية.نت" أن الوسيلة المثلى للحد من الزيادة المطردة في أعداد المصابين، هي زيادة الوعي بأهمية إجراء الكشف المنتظم لوظائف الكلى، فضلا عن اتباع العادات الغذائية الصحيحة، مشيرين إلى أن الفشل الكلوي يصنف من الأمراض الصامتة، والتي تتسلل إلى جسم الإنسان بخلسة ولا تظهر أعراضها إلا بعد فترة.

وتُقدم خدمات الغسيل للمرضى بالسعودية عبر العديد من المراكز، منها ما هو تابع لقطاعات حكومية كوزارة الصحة، وأقسام الخدمات الطبية بالوزارات المختلفة، ومنها ما هو تابع لقطاعات خاصة، فيما يتواجد عدد من المرضى لا يشملهم نطاق التغطية، حيث تحتضنهم مراكز الغسيل الخيرية، والتي تلعب دور المكمل للقطاعات الصحية عبر مساعدة المرضى بالاعتماد على دعم أصحاب الخير من أفراد ومؤسسات.

ويقول طلال خالد إدريس، نائب رئيس جمعية البر بجدة، إن مراكز الغسيل الخيرية تهدف إلى تفعيل التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مشيرا في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن جمعية البر تقوم بتأمين خدمة الغسيل للمرضى من خلال مركز بكر، ومركز هشام عطار لغسيل الكلى، مضيفا أن الخدمات مربوطة بدعم أهل الخير لاسيما أن علاقة المركز بالمرضى طويلة، وهناك محاولات لزراعة الكلية للمرضى، لكن في حال عدم وجود متبرع فإن المركز يقوم بمعالجة المرضى حتى النهاية".

يشار إلى أن دراسات طبية أوضحت أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون السبب الرئيسي للفشل الكلوي، إضافة إلى مرض السكر وانسداد مجرى البول، فيما أكدت دراسات أخرى أن هناك عادات يومية يمارسها الإنسان دون أن يشعر، لكنها قد تسبب الفشل الكلوي، من أبرزها حبس البول والانصراف عن شرب الماء بشكل كاف، واستخدام المسكنات والأدوية دون استشارة الطبيب، والإكثار من الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.