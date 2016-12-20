سفارة المملكة بألمانيا: لا ضحايا سعوديين في حادث برلين

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، سلامة المواطنين السعوديين الموجودين في ألمانيا من تبعات عملية اقتحام شاحنة مساء الاثنين لإحدى أسواق برلين التي نجم عنها سقوط عدد من الضحايا.

وأوضحت السفارة في بيان أنه منذ لحظة وقوع الحادث وهي تتابع مع الجهات المختصة في ألمانيا تطورات الحادث، مبينة أنه لم يرد منها حتى الآن أي معلومات عن سقوط ضحايا سعوديين أو إصابة أحد منهم جراء الحادث.

وأهابت السفارة بالسعوديين الابتعاد عن أماكن الزحام أو التجمعات القريبة من موقع الحادث، والتواصل مع السفارة مباشرة في حال وقوع أي ظرف طارئ.

وكان قد سقط 12 قتيلاً على الأقل، بينما أصيب نحو 50 شخصاً، مساء الاثنين، حين اقتحمت شاحنة سوقاً للاحتفال بأعياد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين، فيما أشار وزير الداخلية الألماني أن هناك مؤشرات كثيرة على أن حادثة الشاحنة "هجوم".