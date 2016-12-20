شاهد.. الجبال الثلجية تكسو شمال السعودية

تسابق هواة مشاهدة الثلوج مع العاصفة الثلجية للوصول لمناطق تساقطها في الشمال السعودي بعد تجهيزات لاستقبال الثلج هذا العام.

ويعد العام الثالث على التوالي لتساقط الثلوج بشكل سنوي وبأوقات محددة حيث يتسابق محبي الرحلات لتجربة الثلوج وسط الصحاري الشمالية للسعودية لتوثيق تجربتهم الثلجية في درجات تتدنى لما دون الصفر.

ويتوقع أن يستمر الثلج لساعات محدودة قبل طلوع الشمس من يوم الثلاثاء بعد أن وثق مصورون وهواة رحلات بمقاطع الفيديو لتساقط الثلوج في وقت مبكر من ليلة الثلاثاء.

تركي الراجحي ومجموعته من الرحالة ومطاردي الأمطار في السعودية يقول إنه يعد العدة منذ وقت مبكر للمبيت وسط العاصفة الثلجية ومشاهدة بياض الأرض في الشمال السعودي.

وبين الراجحي أن المهتمين يتابعون تفاصيل الحالات الجوية منذ بداية موسم الشتاء لمتابعة الأمطار وملاحقتها وكذلك لمتابعة حالات الثلوج التي تتساقط على الشمال والشمال الغربي للسعودية في كل عام

وأضاف الراجحي أنهم هذا العام خيموا في حزم الجلاميد والموعد سنويا بتساقط ثلوج تختلف كمياتها حسب الحالة حيث بدأ تساقط الثلوج بعد الساعة الثانية عشرة من ليلة الثلاثاء.

مشيرا أنهم يستخدمون الخيام الصغيرة للمبيت وسط الثلوج وهي كافية لتقيهم البرد القارس قبل أن تستمر رحلتهم وسط الأرض البيضاء في مواقع متعددة.

حزم الجلاميد

قرية صغيرة تقع في منطقة الحدود الشمالية للسعودية 100 كلم شرق عرعر وغرب طريف وتبعد عن الحدود العراقية 60 كلم شمالا وهي أقدم البلدات في الشمال السعودي ولم تنم بسبب اكتشاف معدن الفوسفات بكميات كبيرة منذ مد خط التابلاين ولم يتم توزيع أراضيها كسكن بعد اكتشاف المعدن هناك.

حزم الجلاميد تسجل وبشكل مستمر نزول الثلوج في أوقات مختلفة من موسم الشتاء حيث يوثق الرحالة تساقط الثلوج على الحزم الشهير.

والتقط مجموعة من المصورين صور للقطار في حزم الجلاميد الذي ينقل الفوسفات من المنطقة نحو راس الخير على الخليج العربي.

ويعد منظر القطار وهو يعبر الثلوج بالقرب من حزم الجلاميد منظرا ساحرا لكثير من محبي الصحراء والرحلات البرية.