قاضي القطيف لست وحدك

حادثة اختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني، ليست حدثا عابرا أو جريمة في سياق جنائي عارض، وإنما واقعة لها خطورتها على الأمن الاجتماعي والوطني من واقع الشخصية الاعتبارية للقاضي، ووصفه برجل دولة يخدم في وظيفة عامة ومهمة ترتبط بالنظام والتعامل مع الآخرين بجميع مستوياتهم.

لأهمية الواقعة؛ دانت هيئة كبار العلماء اختفاء القاضي، ووصفته بأنه «جريمة مدانة بأشد العبارات»، فيما قالت وزارة العدل إن الحادثة تحظى باهتمام شخصي من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، الذي يتابعها أولا بأول، وذلك يؤكد أهمية الرجل والواقعة التي تتطلب حسّا أمنيا عاليا يسهم مع الأجهزة الأمنية في عمليات البحث والتقصي؛ وصولا إلى الحقيقة وحماية الشخصيات الكبيرة من مثل هذا السفور الأخلاقي في الاعتداء على المسؤولين والنخب الاجتماعية والفكرية التي تكون في مقامات الاقتداء والضامن للحمة الوطنية ونشر ثقافة التعايش بين أفراد المجتمع.

هي جريمة تستحق أشد عبارات الإدانة، كما وصفتها بذلك هيئة كبار العلماء، ولا يمكن أن نتطرق إلى أي تفاصيل حول ارتكابها طالما لا تزال في مسار التحري والبحث، ولكننا نبحث المبدأ في وقوع هذا النوع من الجرائم الذي ينطوي على جرأة على الأجهزة الأمنية والعدلية وهيبة الدولة من خلال المساس بالرموز المجتمعية والدينية والوطنية، فشخصية القاضي محل التبجيل والاحترام والتقدير، وهنا أؤكد أنه ليس وحده في هذه المحنة بل معه كل الشرفاء من أهالي القطيف، الذين يرفضون مثل هذه التصرفات المشينة، التي تعبث بأمن وسلامات المجتمع، وأيا كانت تصورات الذين يمكن أن يكونوا قد تورطوا في الاختفاء فما فعلوه جريمة إرهابية شديدة الحساسية، وتتطلب وعيا اجتماعيا برفضها تحت أي مبررات، بحيث لا يتسع المقام لأي تسامح أو تبرير يخفف العقوبات عن المجرمين المحتملين خلف الواقعة.

إهدار أخلاقيات التعايش وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي بأي تصرفات غير مقبول على الإطلاق، وأن أمثال الشيخ محمد الجيراني هم من الرموز الاجتماعية التي يجب أن نحميها جميعا بالوفاء والاحترام والتقدير، ولا يمكن تصوّر أن تصل الخلافات معها إلى هذا المستوى الوضيع من الإجرام، لأنه يطال المجتمع والدولة، ولا يأخذ مسارا جنائيا شخصيا لتصفية حسابات أو خلافه، وإنما هي اعتداء على الدولة بأسرها، وكما ذكرت لا مجال للتسامح أو التهاون في عقوباتها، بما يحفظ للدولة والقضاء هيبتهما، ويوفر للمجتمع قيمه الراسخة في الأمن والتعايش وعدم الاقتراب من الخطوط الحمراء مهما بلغت العداءات الشخصية.

بإذن الله يعود الشيخ الجيراني إلى أهله سالما، لأننا نتوقع أن هناك سوء تقدير في ارتكاب جريمة الاختفاء وعدم تقدير القاضي حقه من الأهمية الاعتبارية والشخصية والاجتماعية والوظيفية، فهو لا يمثل نفسه وحسب، وإنما يمثل كل قاض في البلاد، وتلك منظومة تنتهي عندها عدالة المجتمع وحفظ قيمه وأعرافه، وإننا نثق في قدرة أجهزتنا الأمنية على حسم الواقعة، ووضع حد لكل من تسوّل له نفسه الاقتراب من هيبة القضاة والدولة، لأننا في الواقع بحاجة لمثل هؤلاء الرجال الأفاضل في نشر ثقافة التعايش والتقارب وحفظ استقرار المجتمع وممارسة دورهم الوطني الأصيل في متانة النسيج الاجتماعي وحمايته من مثل هذه السلوكيات الشائنة.

*نقلاً عن صحيفة "اليوم"