أمير القصيم: المرجفون يهددون الأمن الوطني

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، خلال رعايته لندوة الإرجاف المفهوم الشرعي والأثر الاجتماعي، أن الإرجاف، ويعني الخبر الكاذب الذي يُثير الفتن والاضطراب، خطر يحدق بالأمن القومي والسلم الاجتماعي، لما يتضمنه من الإحباط والأكاذيب وتغيير الحقائق وإدمان الانتقاد.

وأضاف أمير القصيم: "إن انجراف العامة خلف المرجفين أمر خطير على العقيدة والأمن الوطني".

وقال في كلمته في الندوة التي أقامتها إمارة القصيم بالتعاون مع النادي الأدبي، إن "وطننا يختلف عن سائر الأوطان في طهر أرضه ونقاء أهله وسماحة مجتمعه، ووفاء قيادته، وتلاحم شعبه على مر التاريخ خلف قيادته، مسجلين أميز السير في الأمن والاستقرار".

وتابع أمير القصيم حديثه مشيراً إلى أن قضايا التطرف وما ينتج من إرهاب وإجرام بحق النفس والممتلكات والأوطان جديرة بأن يتم بحثها بصورة شاملة في كل مصطلحاته حتى يتم غلق الثغرات وأبواب الشر التي تعصف بالمنطقة.

وكانت الندوة انطلقت جلستها الأولى بحضور أمير القصيم التي أدارها الدكتور حسن الهويمل، والشيخ الدكتور صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء، إضافة لمشاركة الشيخ الدكتور عبدالله الطيار والشيخ إبراهيم الحسني رئيس المحكمة العامة ببريدة، إضافة لمشاركة الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء.

خطورة الإرجاف

أجمع المتحدثون في الندوة على خطورة الإرجاف بشتى صوره، خصوصا المنظمة من قبل جهات ودول خارجية تستهدف أمننا والوطن بنشر الإرجاف حول كل قضية وفي شتى المنابر.

وقال المتحدثون "منصات الإرجاف أصبحت تحت كل يد وبين كل أيدي المجتمع، حيث تصل المعلومة المغلوطة والمرجفة سريعاً وبلا تمحيص أو تدقيق"، حيث قال الشيخ صالح بن حميد إن الإرجاف حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب، لما ينشره صاحبها من روح الهزيمة والانهزامية واليأس بالمجتمع وإيذاء المجتمعات.

فيما يرى الشيخ عبدالله الطيار أن مفهوم الإرجاف الشرعي في اللغة معناه الاضطراب، وهو من ملاقيح الفتن ونشر الشائعة لتثبيط المجتمع وانهزاميته.

وأفاد الشيخ إبراهيم الحسني، رئيس محكمة بريد خلال مشاركته، أن الإشاعات تستهدف الكيانات السياسية بالمقام الأول، وذلك لبث الفتنة والفرقة بين الحاكم والمحكوم، والهدف الرئيسي الذي يبحث عنه المرجفون هو الفرقة والفوضى وعدم التلاحم.

أما الشيخ صالح المغامسي، فيشير للوقاية من المرجفين، وذلك برفع الوعي ومرور مثل هذه الأراجيف مرور الكرام ولا تؤثر على الناس في حياتهم.

ولفت المغامسي إلى أنه ليس كل رافع لوأد الإصلاح قصده الإصلاح، فهناك مرجفون يتحدثون باسم الإصلاح والهدف بث الفرقة ونشر الشائعة.