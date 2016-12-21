صور.. الأمن العام السعودي يفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي

حققت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في الأمن العام، جائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2016 التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي جرت على هامش المؤتمر الـ 40 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقدت أعماله بالعاصمة التونسية، الأربعاء الماضي.

وتسلم مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج جائزة الفيلم التوعوي الأول من الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحمل الفيلم الفائز موضوع "دور المواطن في تحقيق الأمن"، وتم من خلاله استعراض أهم الأدوار التي يؤديها المواطن لتحقيق الأمن ودوره في حماية أمن المجتمع، وكان المؤتمر الـ 40 لقادة الشرطة والأمن العرب قد خصص جزءا من موضوعاته لاستعراض جهود الدول العربية في مجال التوعية ورفع مستوى الوعي الأمني، حيث تم استعراض عدد من الأفلام التوعوية التي شاركت بها وزارات الداخلية العربية، ودارت موضوعاتها حول التوعية الأمنية بهدف نشر الوعي الأمني لدى المواطن العربي.