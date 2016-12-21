هكذا وثق المصورون الثلاثاء الأبيض بالشمال السعودي

تناقل السعوديون صورا متعددة عن الثلوج التي تساقطت على طريف وبعض المناطق في شمال السعودية هذا الأسبوع، صوروا من خلالها الحياة اليومية كيف بدأت منذ صبيحة يوم الثلاثاء الأبيض.

وانطلق عدد من المصورين نحو مناطق تساقط الثلوج في طريف وحزم الجلاميد ومناطق أخرى بالحدود الشمالية لتوثيق لحظات التساقط وطلوع الشمس باليوم الثاني على الأرض التي اكتست بالبياض.

المصور رشيد البغيق استعد للثلاثاء الأبيض، وانطلق من حائل نحو طريف وحزم الجلاميد ليوثق رحلته بالصور لمواقع متعددة من الأرض التي تلبسها البياض منذ منتصف ليلة الثلاثاء الماضي.

وقال البغيق تتبعنا توقعات نزول الثلوج والتأكيدات على الموقع لنبيت في نفس المكان، حيث سجلنا نزول الثلوج منذ البداية والتي استمرت خمس ساعات قبل أن يبدأ الثلج بالذوبان ظهر اليوم التالي.

وأشار البغيق إلى أن الصور التي سجلها هي من صحراء الشمال، كما حرص على توثيق الإبل وسط الثلوج، وكذلك الحياة اليومية للناس في صحراء الشمال السعودي بعد أن غطتها الثلوج.

وأضاف أن منظر الإبل والثلوج عالقة عليها هي أكثر الصور التي شدته هناك، وكذلك بيوت الشعر التي غطتها الثلوج في منظر لا يتكرر كثيرا.

وبين البغيق أن العديد من المصورين رغبوا في توثيق الحالة الثلجية، إلا أن سرعتها وسرعت زوالها تجعل التوثيق أمرا صعبا، ويتوجب على المصور أن يبيت في نفس المواقع التي يرتقب نزول الثلج فيها حتى يستطيع تسجيل الحالة والتقاط مزيد من الصور.