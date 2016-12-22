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إحباط تهريب "قات" بقيمة ربع مليون ريال في جازان

المصدر: جازان - هاني الصفيان
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تمكن رجال اﻷمن بمخفر شرطة الفطيحة في منطقة جازان، من إحباط تهريب كميات من القات، كان يسعى أحد المهربين تمريرها بأسلوب إجرامي مبتكر داخل أكياس الأرز.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أن رجال اﻷمن بمخفر شرطة الفطيحة تمكنوا من إحباط تهريب كميات من القات المحظور رغم حداثة الأسلوب اﻹجرامي، الذي انتهجه المهرب بإخفاء القات داخل أكياس اﻷرز للتمويه على رجال اﻷمن، ولكن حيلته لم تنطلِ عليهم وتمكنوا من كشفها وقدرت قيمة ما بحوزته بربع مليون ريال.

وأشار الزهراني إلى إحالة الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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