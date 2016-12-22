القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً قبالة نجران

تصدت القوات السعودية المشتركة، فجر الخميس، لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح قبالة مركز سقام في منطقة نجران.

وبدأت عملية التصدي التي استمرت قرابة الثلاث ساعات عندما رصدت الأجهزة المعلوماتية والرقابية عناصر من الميليشيات تابعة للحوثيين والمخلوع صالح يحاولون تخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، فيما بدأت مدفعيات ومروحيات الأباتشي السعودية باستهدافهم بمساندة طيران التحالف الذي كان يقوم بقصف صفوف ومركبات الميليشيات من الخلف.

وأفادت مصادر لـ"العربية" بمقتل العشرات من عناصر الميليشيات في هذه المواجهة، من بينهم قيادي وإصابة آخر، وتدمير منصات قذائف وموقعاً لتخزين الذخائر والأسلحة.