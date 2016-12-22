جغرافية النكتة

ليس لدي أدنى شك بأن للنكتة ملامح جغرافية يمكن تمييزها حتى داخل البلدان نفسها..

هل لاحظت مثلا أنه يوجد دائما حالة غمز بين أهل الشمال والجنوب لدى جميع الشعوب؟!

حتى في الدول المتقدمة مثل أميركا وإيطاليا وروسيا وفرنسا تلاحظ وجود نظرة فوقية من أهل الشمال تجاه أهل الجنوب..

تلاحظ أن أهل الشمال "ينكتون" دائما على أهل الجنوب؛ وأن أهل الجنوب يحورون النكتة نحو الأكثر جنوبية منهم (إن صح التعبير)!!

وبنظرة عالمية غير متحيزة تلاحظ فعلا أن "الشمال" غالبا اكثر تطورا وثراء من "الجنوب" في معظم الدول.. الشمال غالبا ثري متقدم؛ والجنوب زراعي أو فقير.. حتى الأمم المتحدة حين أرادت تقريب وجهات النظر بين الطرفين عقدت مؤتمرا عالميا شعاره "حوار بين الشمال والجنوب"!!

برأيي المتواضع أن الانسان بطبعه ميال للتقسيم والتصنيف وخلق التباين مع الآخرين؛ فالجماعة الصغيرة -حتى في إطار الشعب الواحد- تتبنى الحد الأدنى من الفوارق لمجرد تمييز نفسها وخلق هويتها الخاصة. وكلما كثرت عناصر التميز وصغرت دائرة الاصطفاء كلما شعر "الرَبع" و"الطائفة" بالألفة والانسجام وزاد لديهم الشعور بالاستعلاء، وحينها فقط يستطيعون التنكيت على "الآخرين" ورميهم بالصفات السيئة الموجودة فيهم (تماما مثلما نحيك القصص عن جبن اليهود وخبثته في حين تثبت حروبهم معنا وفوزهم بجوائز نوبل غير ذلك)..

.. أما السبب الثاني فهو ببساطة وجود أساس حقيقي للتفريق بين الطرفين؛ فحدة التباين بين الشمال والجنوب وصلت فعليا درجة نشوب حرب أهلية فى كوريا واليمن وأميركا والسودان والقارة الهندية.. أما فى أوروبا -حيث جميع الدول المتقدمة في الشمال- ينظر لليونان وصربيا ومقدونا ومالطا كدول متأخرة عن ركب الحضارة والتقدم.. حتى إيطاليا التي تقع بطبيعتها في جنوب أوروبا لديها شمال ينظر لنفسه على أنه الجزء الصناعي المتحضر من أوروبا، وجنوب يعتبر معقل الصيادين وعصابات المافيا والمهاجرين من أفريقيا..

وحين تجمع بين ذهنية التقسيم وطبيعة الجغرافيا تصبح الاتجاهات ذاتها (شمال وجنوب، شرق وغرب) هي الأقرب ذهنيا للفصل بين الفئتين؛ فالاتجاه الجغرافي يؤثر بلا وعي على تقسيم الناس لأنفسهم؛ فالشمال هو (الأعلى) والأرفع والجنوب هو (الأدنى).. وفي المقابل يكاد ينعدم التقسيم إلى (شرق وغرب) لأنه يعطي إيحاء بوجود فئتين (متساويتين)، وبالتالي يصعب تبنى إحداهما للغمز بدونية الآخر!!

.. العجيب أن ثقافة اللمز بين الشمال والجنوب، يحُث سكان "الجنوب" على الهجرة إلى "الشمال" حتى داخل الدول نفسها.. وهذا لوحده يؤكد أن الجغرافيا لا تؤثر فقط على التاريخ (كما شرحت في أحد مقالاتي)، بل أيضا على علاقات الشعوب ونظرتهم لبعضهم البعض..



*نقلا عن "الرياض"