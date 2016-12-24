أسرة سعودية ترمم حصناً تراثياً في أبها

في بادرة تدل على وعي المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على التراث وإبرازه في مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017، أنجزت أسرة آل عوضة - من أهالي قرية الغال بمنطقة عسير - إعادة تأهيل وترميم حصن تراثي كان آيلاً للسقوط، وذلك بعد أن قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير بحثّ الأهالي على ذلك والاستعداد بتقديم الدعم الفني.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة إن هذه المبادرة من الأهالي خطوة رائعة ورائدة للمحافظة على التراث العمراني، تعكس تجاوباً ومثالاً وطنياً رائعاً.

وقدم العمرة شكره وتقديره لأسرة آل عوضة على هذه المبادرة الرائعة، داعياً جميع أهالي القرى التراثية بالمحافظة على تراثهم وتراث أجدادهم والذي له قيمة وأحد أهم روافد رؤية 2030 .