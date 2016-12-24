أمير تبوك يحيل واقعة زواج مسن من فتاة 16 عاماً للقضاء

تفاعل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، مع قصة زواج الفتاة القاصر من مسن سبعيني التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وسط استغراب من هذا الزواج لتلك الفتاة القاصر.

ووجّه أمير تبوك بإحالة واقعة زواج مسن سبعيني من فتاة عمرها 16 عاماً للمحكمة للبت في الزواج شرعاً، وإيقاف أي إجراءات لحين صدور الحكم الشرعي في الواقعة، وبناء على ما يتقرر سيتم إكمال اللازم، وفق نظام الحماية ولائحته التنفيذية.

وكشف المتحدث باسم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أحمد أبو شامة أن مركز البلاغات بالوزارة تلقى بلاغاً عن حادثة زواج المسن السبعيني من الفتاة الصغيرة.

وقام فريق الحماية باستدعاء جميع الأطراف وأخذ أقوالهم بمن فيهم الفتاة، التي أبدت وأثبتت رغبتها في إتمام هذا الزواج، وفقاً للمادة 16 من الفقرة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية، التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن من يقل عمره عن 18 عاماً لن يلحق به الضرر، ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى.