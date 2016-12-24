هذا ما حدث للدكتور عبدالعزيز خوجة في معرض الكتاب

أكد الدكتور عبدالعزيز خوجة سفير المملكة في المغرب لـ"العربية.نت" أنه جاء إلى جدة من أجل العرس الثقافي المتمثل في معرض "جدة الدولي للكتاب"، معبراً عن سعادته بما رآه من تطور في المعرض عن العام الماضي.

وقال خوجة الذي التقيناه في معرض الكتاب: "كل ما رأيته اليوم يسر الفكر والعقل، وأشعر بالبهجة وأنا أرى الحلم قد تحول إلى حقيقة".

وبين خوجة أن منظر العوائل وهم يقتنون الكتب منظراً حضارياً، وأضاف: "السعوديون محبون للمعرفة والقراءة، وهذا المحفل لكل الأطياف".

وبينما كان الوزير يتجول في المعرض، دخل إلى إحدى دور العرض يستفسر عن كتبه، فلم يجدها، الأمر الذي أوقع القائمين على دار النشر في حرج.

وسألهم بابتسامة.. "نسيتوها؟، فأكدوا له أن هناك كتبا لم تصل إلى الآن، وهي من ضمنها.

وكان أول كتاب اقتناه الوزير المخضرم والسفير الحالي، كتاب "لمحات من حياتي" الذي تناول سيرة رجل الأعمال عبدالرحمن فقيه.

واختتم خوجة حديثه لـ"العربية نت" بتوجيه الشكر والعرفان إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، والذي كان له دور ريادي في انطلاق هذه الفعاليات على حد وصفه.