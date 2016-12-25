القتل لسعودي خطط لتفجير وزارة الداخلية ومصفاة بقيق

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية)، بمشاركته تنظيم القاعدة الإرهابي في مخططاته، لقتل أحد الأشخاص المستأمنين داخل البلاد، واستلامه من أحد أعضاء التنظيم شريحة حاسوبية بها صورة لذلك المستأمن وسيارته ومعلومات شخصية عنه، ثم علمه بعملية قتله وعدم الإبلاغ عن ذلك.

ومشاركة المتهم لتنظيم "القاعدة" في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ، وذلك برصده لهما وإعداد رسم توضيحي لهما وتدوينه على شريحتين حاسوبيتين وتسليمهما لأحد أعضاء التنظيم المشاركين في التفجير.

ومشاركته التنظيم أيضاً في تفجير مصفاة بقيق بذهابه لها، وجمعه معلومات عنها وأخذ صور لها، واستخدام سيارته في مسح الطريق للمشاركين في تفجير المصفاة واقتراحه على منفذي التفجير ارتداء ملابس مشابهة لملابس العاملين فيها، لضمان نجاح العملية، وقيامه بوضع خطة للانسحاب من تلك المواقع المستهدفة، وعلمه بموعد تنفيذ العملية، ومرافقته للمجموعة التي نفذت العملية الإرهابية إلى أن سلكوا الطريق البري ثم رجوعه بناء على طلبهم، وعدم الإبلاغ عن ذلك.

ودعمه لذلك التنظيم بالأسلحة بشراء ثلاثة رشاشات نوع (كلاشينكوف) ومسدس وصندوق ذخيرة، وتسليم أحد عناصر التنظيم رشاشين وصندوق ذخيرة، وحيازته عند القبض عليه مسدساً وأربع عشرة طلقة ومخزنين، وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

ودعمه لذلك التنظيم إعلامياً، وتواصله مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم، بعضهم هارب من أحد السجن وبعضهم من المنتمين لخلايا إرهابية وعدم الإبلاغ عنهم وعن مخططاتهم الإجرامية، وإعداده لمذكرة عن الاستراتيجيات التي يجب أن يعمل بها التنظيم والحث على مباشرة الاغتيالات، كونها أسهل العمليات الإرهابية مع توثيق العمل الإرهابي بالصوت والصورة.

وقرر ناظرو القضية بالإجماع قتل المدعى عليه تعزيراً على ما ثبت بحقه.