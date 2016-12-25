جامعة الملك عبدالعزيز تطلق برامجها بشعار: كيف نكون قدوة

أطلق مدير جامعة الملك عبدالعزيز برامج وفعاليات الجامعة ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" الأحد والذي دشنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وتشرف عليه إمارة مكة المكرمة، وذلك بحضور وكلاء وعمداء العمادات والكليات ومنسوبي وطلاب الجامعة.

وخلال حفل انطلاق برامج الجامعة دشن مدير الجامعة الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج الجامعة والبالغ عددها 7 برامج رئيسية وهي برنامج "أنا قدوة بفكري"، وبرنامج "سفراء القيم"، وبرنامج "أنا قدوة بعملي التطوعي"، وبرنامج "المثالية في القيادة المرورية"، وبرنامج "قصة نجاح"، وبرنامج "تلمذة"، وبرنامج "أنا السعودي أنا قدوة".

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الجامعة تهدف إلى تطوير سلوكيات الطلاب والطالبات من خلال تبني القدوات والأفكار الإيجابية، وتعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية واحترام النظام، وترسيخ مفهوم الوطنية وروح الانتماء للوطن، واحتواء الشباب والشابات من خلال القدوات المؤثرة علمياً وثقافياً وسلوكياً.

وقال اليوبي إن "من أعظم واجبات الجامعات ومؤسسات التعليم أن تغرس في نفوس طلابها وطالباتها كل أنماط السلوك القويم والأخلاق الرفيعة وعمق الانتماء للوطن وغيرها من أنواع السلوك الاجتماعي المتحضر ولا يكون ذلك إلا من خلال نماذج القدوة الحسنة بدءاً من رموز الإدارة العليا ومروراً بأصحاب السعادة العمداء وأعضاء الهيئة التعليمية ووصولاً إلى القاعدة الطلابية أنفسهم فكل له بصمة واضحة في سبيل نشر ثقافة القدوة الحسنة وكل له دور حيوي في غرس تلك الثقافة في الآخرين".

وأضاف "لا يخفى على أحد مدى تشعب وانتشار وسائل التواصل التقني بصورة أصبح من المستحيل كبح جماحها مما أدى إلى انخراط الشباب في تلك التطبيقات التي أدت ببعضهم إلى التأثر المباشر بشخصيات ونماذج بشرية واتخاذهم قدوات وساعد ذلك في ظهور سلوكيات سلبية وغريبة على مجتمعنا".