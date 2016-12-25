مشاريع تعليمية وصحية في جازان عند الحدود اليمنية

افتتحت مشاريع تنموية جديدة في محافظات حدودية في منطقة جازان، تنوعت بين صحية وسياحية ومشاريع إسكان وطرق.

المشاريع التي تخدم سكان المحافظات الحدودية كما الداخلية، تجاوزت قيمتها أكثر من 150 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع خدمية أخرى يتم تنفيذها وفق معايير عالية المستوى.

وحظيت محافظة الريث في منطقة جازان بعدة مشاريع تعليمية وصحية وإسكانية جديدة، افتتحها أمير منطقتها، لتخدم سكان أهالي المحافظة والمحافظات القريبة منها.

وتعتبر محافظة الريث القريبة من الحدود السعودية اليمنية من المحافظات المهمة في جازان، والتي يفوق عدد سكانها 30 ألف نسمة.

وزارت كاميرا "العربية" المستشفى الجديد في محافظة الريث، الذي يتّسع لأكثر من 200 سرير، وتتوفر فيه غرف للعمليات الجراحية بأنواعها، وأقسام أخرى للاحتياجات الطبية من جميع الفئات العمرية.