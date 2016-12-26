تراجع أعداد السعوديين المتورطين بالقتال في الخارج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أرقاما جديدة تثبت تقلص أعداد السعوديين المتورطين في التنظيمات المتطرفة بالخارج.

فعدد السعوديين الموقوفين خارج المملكة بتهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية بلغ 73 شخصاً.

أما المتورطون بالقتال في الخارج فبلغ 2093 شخصاً، ينقسمون على عدد من الدول المضطربة، حصلت سوريا في هذه القسمة على النصيب الأكبر، فبلغ عدد الإرهابيين من السعوديين فيها ألفا وخمس مئة وأربعين، فيما بلغ عددهم في اليمن مئة وسبعة أربعين، وهناك واحد وثلاثون سعودياً في أفغانستان وباكستان.

فيما ذيلت القائمة بالعراق بخمسة عناصر إرهابية تشارك في العمليات القتالية هناك.

وأشارت الداخلية السعودية إلى عدم توافر معلومات عن أماكن وجود مئتين وسبعة وتسعين آخرين.

ورغم تراجع عدد السعوديين المتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية إلا أن هناك جهات تصر على تشويه صورة المملكة، وإلحاق صفة الإرهاب بشبابها، كما أشار رئيس حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية عبدالمنعم المشوح، الذي أضاف أن أعداد جنسيات الملتحقين بداعش من دول أخرى أكبر بكثير من أعداد السعوديين الذين لم يعودوا مؤثرين أو قادة أو مخططين في التنظيمات المتطرفة.