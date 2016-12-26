هكذا عبرت فتيات سعوديات عن تقديرهن لجنود الحد الجنوبي!

في مبادرات فردية وبهدف رفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، تناول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتقديم مديرة مدرسة ومعلماتها بنجران بتقديم وجبة الغداء للجنود بالحد الجنوبي، وهو عبارة عن بعض الأكلات الشعبية تقديرا لهم بما يقدمونه من حماية لحدود الوطن، ويضحون بأنفسهم وراحتهم ودمائهم لننعم بالأمن والأمان.

وفي نفس السياق، أهدت منسوبات مدرسة ابتدائية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وجبة غداء لرجال القوات البرية (القوة 83) بالمحافظة، تقديراً منهن لهم واستشعاراً بما يقدمونه لحماية الوطن.

وبادرت طالبات مدرسة ثانوية بيش الأولى بجازان بتقديم الهدايا للجنود المرابطين على الحدود باتجاه جازان، حيث أوضح الرقيب مطاعن بيطلي أنه فوجئ عند زيارته لعائلته بطالبة من أقربائه تطلب منه إيصال عدد من الهدايا التي أعدتها برفقة زميلاتها في المدرسة للجنود المرابطين كدعم لهم، وإشعارهم بأن خلفهم من يدعو لهم ويهتم لشأنهم ويثمن لهم وقفتهم ومرابطتهم على حدود الوطن للدفاع عن الدين والوطن.

وقالت الطالبة إنهن توزعن لمجموعات لإعداد الهدايا وتقديمها للمرابطين لإيصال رسالة مفادها أن الجميع يعلم دوركم وشجاعتكم، وابتعادكم عن عائلاتكم لنشعر بالأمن ونعيش بسلام ونمارس الحياة وكأن لا شيء يحدث على حدود الوطن.

بدورهم، ثمن الجنود المرابطون مبادرات الطالبات بتقديم الهدايا والموقف النابع من الإحساس بالمسؤولية، وأن هذا الخلق وهذه المبادرات الجميلة ليست بغريبة عن الطلاب الذين كانوا من أوائل المبادرين لزيارة الجنود المرابطين لتقديم الدعم المعنوي.