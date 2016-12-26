"العربية" توثق تصدي القوات السعودية لمتسللين حوثيين

رافق فريق قناة "العربية" وحدات المظليين والقوات الخاصة للقوات السعودية على الحدود السعودية اليمنية، ووثقت كاميرا "العربية" عملية عسكرية تصدت لمجموعة من المتسللين الحوثيين حاولوا تخطي الحدود الدولية لزرع الألغام.

مراسل "العربية" كان بين مبانٍ خالية من السكان يسير بهدوء وترقب، انتقل بعدها بخطوات قصيرة نحو بطن الوادي، حيث تحيط به أشجار وشجيرات ودواب وقوارض لا يعلم أين هي، ولكنه يعلم أنها حوله هو وطاقم العمل.

قد تكون الصورة في الواقع أوضح مما تشاهدونها في الفيديو عبر الرؤية الليلية للكاميرا التي حملها مصور "العربية" متقدما أمام تشكيل عسكري من وحدات المظليين والقوات الخاصة السعودية، لينقل تفاصيل التصدي وطلقات الرصاص المباشرة على ميليشيات حاولت الوصول إلى الحدود السعودية.

وحدات المظليين والقوات الخاصة السعودية أسرع من الرصاص إذا تم تدخلهم نهارا، وكالسواد أثناء المعركة ليلا، ينفذون عمليات نوعية لا يشعر بها أيضا من يقف خلفهم للمساندة، مجهزين بتجهيزات تقنية عالية الجودة، يصدون، يقتحمون، يطهرون، لا يفر منهم العدو أو يكر.

وتعتبر وحدات المظليين والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية هي مشرط القوات السعودية، حققت نتائج عسكرية على الأرض كما في السماء والبحر.