إحباط تهريب 4 كلغ من الذهب بمطار الملك خالد

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض محاولتي تهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها 4 كيلوغرامات، عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي، سلطان الفهيد، أنه تم إحباط كمية الذهب من خلال محاولتين، حيث عُثر أولاً مع أحد القادمين على 2 كيلوغرام من الذهب المشغول، كانت مخبأة بشكل شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها، وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء.

وأضاف الفهيد أنه بنفس طريقة التهريب السابقة عثر على 2 كيلوغرام أخرى من الذهب المشغول مع مسافر آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبّين مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي أن القصد من ذلك التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، إضافة إلى أن نظام مكافحة غسيل الأموال ينص على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها "الذهب والمجوهرات"، وتزيد قيمتها عن 60.000 ريال، الإقرار أو الإفصاح عنها، وذلك تعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، حيث يعـد عدم الإقرار مخالفة صريحة تعرض حاملها للمساءلة القانونية.