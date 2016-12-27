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عدد سكان الرياض يصل إلى 8 ملايين نسمة

المصدر: العربية.نت
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أعلنت هيئة الإحصاء السعودية في تغريدة لها، أمس الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وصول عدد سكان منطقة الرياض إلى 8 ملايين نسمة.

وكشفت نتائج الإحصاء أن عدد السعوديين منهم بلغ 4.5 مليون نسمة، يشكل الذكور منهم 2.3 مليون نسمة، والإناث 2.2 مليون نسمة. بينما بلغ عدد المقيمين 3.4 مليون نسمة، يشكل الذكور منهم 2.3 مليون نسمة والإناث 1.06 مليون نسمة.

ووفقاً للبيانات الرسمية فإن عدد سكان المملكة وصل إلى 31.742.308 نسمات، بحسب تقديرات العام الحالي 2016.

وفي إحصاء سابق عام 2010 لعدد سكان منطقة الرياض أجرته هيئة تطوير منطقة الرياض، أشارت إلى أن عدد سكان المنطقة بلغ 4.878.723 نسمة.

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