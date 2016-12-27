"عمرة" من الملك سلمان لذوي احتياجات خاصة من الأردن

بدأت الثلاثاء، على نفقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف السفارة السعودية لدى الأردن، قافلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وذلك بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية في أربد والمركز التعليمي الطبي.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن "هناك خدمات وتسهيلات للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام بشكل عام، إيماناً منها بأهمية خدمة ضيوف الرحمن، ولذوي الاحتياجات الخاصة كامل العناية والرعاية"، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الأمير خالد بن فيصل بن تركي، السفير السعودي لدى الأردن، عن أمنياته للمعتمرين "الوصول بسلام وأداء مناسك العمرة بيسر وراحة تامة، ومن ثم العودة سالمين غانمين فائزين بالأجر والمثوبة"، مشيراً إلى أن "سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان التمست أهمية الإسهام في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء هذه الشعيرة وتيسيرها لهم".