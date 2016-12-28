إصابة مواطن بمقذوف حوثي في الطوال

أصيب مواطن سعودي بمحافظة الطوال الحدودية في منطقة جازان، جراء القذائف التي أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح في أحياء مأهولة بالسكان داخل المحافظة.

وأفاد مراسل "العربية.نت" أن الميليشيات أطلقت عدة قذائف سقطت في مبانٍ سكنية، وأصابت مواطناً إصابة بالغة.

وردت مدفعية القوات السعودية على مصادر تلك القذائف، مع تنفيذ عمليات عسكرية أخرى ضد معاقل للميليشيات.

وقبالة مركز الربوعة التابع لمنطقة عسير دمرت القوات السعودية مخزناً للأسلحة والقذائف تابعاً للميليشيات، داخل أحد الكهوف في محاولة للانقلابيين فتح محاور جديدة لتنفيذ هجمات تجاه مراكز رقابية سعودية.