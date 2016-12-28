السعودية.. 90 يوماً لإلغاء جواز المواطن عند التأخر؟

طالبت المديرية العامة للجوازات كافة السعوديين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر نظام "أبشر" بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي قاموا بتحديدها لاستلام جوازاتهم، موضحة أن الجواز سيلغى عند التأخر عن استلامه بعد 90 يوماً.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، العقيد محمد السعد، أنه "حدد مدة 90 يوماً حداً أقصى لاستلام جواز السفر بعد إصداره أو تجديده إلكترونياً، وأنه بعد انقضاء هذه المدة من دون مراجعة صاحب الجواز لاستلامه، سيتم إلغاء جواز السفر، ما يترتب عليه عدم استرداد الرسوم"، مشيراً إلى أنه "عند رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز سفره فإن عليه إعادة طلب الخدمة من جديد، وفقاً لجميع متطلباتها، نظراً لأن الجواز السابق يلغى لعدم استلامه خلال المدة المحددة".

وحض العقيد السعد المواطنين على الاستفادة من خدمة إيصال الوثائق عبر البريد السعودي بخدمة "واصل"، والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر الجديدة التي تم إصدارها للمرة الأولى إلى عناوينهم الوطنية.

وقال: "بالنسبة للجوازات المجددة فإنه يلزم مراجعة إدارات الجوازات التي حددها المواطن عند طلب التجديد إلكترونياً، لتدقيق الجواز السابق".