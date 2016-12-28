بالصور.. إنقاذ 6 أطفال و3 نساء من الموت حرقاً بجدة

نجح الدفاع المدني في جدة بإنقاذ 9 أشخاص، احتجزهم حريق نشب في شقة ببناية مكونة من 4 طوابق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني جدة نجحت في إنقاذ 6 أطفال و3 نساء احتجزتهم النيران.

وأكد أن الحريق نشب في شقة بالدور الثالث، تاركاً خلفه 4 أطفال وامرأتين، حال بينهم وبين الخروج بحثًا عن النجاة، وفي غرفة مجاورة احتجزت امرأتان وتم نقلهما مباشرة إلى خارج البناية؛ للعلاج وامتدت ألسنة الدخان إلى داخل شقة أخرى بالدور الرابع احتجز بداخلها طفلان آخران وامرأة.