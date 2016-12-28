عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

بالصور.. إنقاذ 6 أطفال و3 نساء من الموت حرقاً بجدة

المصدر: الرياض – العربية.نت
رابط مختصر

نجح الدفاع المدني في جدة بإنقاذ 9 أشخاص، احتجزهم حريق نشب في شقة ببناية مكونة من 4 طوابق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني جدة نجحت في إنقاذ 6 أطفال و3 نساء احتجزتهم النيران.

وأكد أن الحريق نشب في شقة بالدور الثالث، تاركاً خلفه 4 أطفال وامرأتين، حال بينهم وبين الخروج بحثًا عن النجاة، وفي غرفة مجاورة احتجزت امرأتان وتم نقلهما مباشرة إلى خارج البناية؛ للعلاج وامتدت ألسنة الدخان إلى داخل شقة أخرى بالدور الرابع احتجز بداخلها طفلان آخران وامرأة.

كلمات دالّة

#السعودية, #العلاج, #النجاة, #الحريق, #طفلان, #امرأة, #البناية, #الرابع, #جدة

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة