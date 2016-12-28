شاهد ما لا تعرفه عن قرية التدريب الأمنية في الرياض

على مساحة تقدّر بـ200 ألف متر مربع، في خشم العان بمدينة الرياض، تقع قرية التدريب الأمنية، التي افتتحها الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني اليوم الأربعاء.

القرية القتالية، هي منشأة تدريب عالية المستوى، توفر التدريبات الصعبة والواقعية للقتال في المناطق المبنية وإعطاء وحدات التدريب القدرة القتالية والرد الفوري أثناء التدريب من خلال استخدام نظام أجهزة الاشتباك بالليزر متعددة المهام.

وتضم القرية القتالية 15 مبنى مساندة و31 مبنى للتدريب وعدد 300 كاميرا مثبتة ومجهزة بشبكة تسجيل مرئي بالصوت والصورة بالشوارع وبداخل الفلل لملاحظات عملية تطبيق الوحدات المتدربة لسيناريوهات التدريب الأمنية، وفق المعايير التكتيكية لعمليات اقتحام المباني.

كما تحتوي القرية على طرق وممرات ومواقف سيارات وقنوات تصريف مياه تحت الأرض، وأيضاً منشأة لمراجعة ما بعد العمل للاستفادة من الدروس المعطاة وتقديم النتائج إلى سلسلة القيادة.