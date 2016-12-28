كيف أنقذ سعودي رقبة هندي من سيف القصاص؟

سلط الإعلام الهندي الضوء على مواطن سعودي نجح في إنقاذ رقبة هندي مقيم في السعودية من سيف القصاص بعد أن قتل مواطناً آخر بمنطقة نجران، حيث تدخل لإقناع أولياء الدم بالتنازل، وتكفل بدفع الدية البالغة 1.3 مليون ريال.

وأشاد الإعلام الهندي بإنسانية رجل الأعمال السعودي لإنقاذه المقيم الهندي من القصاص.

وكان العامل الهندي ويدعى شيابور لمبادري يعمل قبل ثماني سنوات بإحدى المزارع بمنطقة نجران، وأقدم حينها على قتل مواطن بعد مشاجرة نشبت بينهما، وظل في السجن طوال هذه المدة في انتظار تنفيذ حكم القصاص بحقه.

ومع اقتراب تنفيذ الحكم في الجاني، تدخل رجل الأعمال عوض بن قريعة اليامي، واستطاع إقناع أولياء الدم بالتنازل، وعرض عليهم مبلغ 1.3 مليون ريال من ماله الخاص، مقابل التنازل والعفو عن الجاني. وتم تصديق التنازل في المحكمة تمهيداً لإطلاق سراح المتهم.