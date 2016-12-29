بالفيديو.. لواء سعودي يضع عقال والد شهيد فوق عقاله

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع كلمة قائد قوات المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن الدكتور ظافر الشهري، وموقفه عندما التقط "عقال" أحد الحاضرين من أسر الشهداء، الذي رماه عليه إجلالا منه على ما قاله عن الشهداء، وكانت ردة فعل اللواء أن التقطه ووضع "العقال" فوق رأسه تكريماً له ولصاحبه، ورفض أن يؤخذ من فوق رأسه حتى انتهاء كلمته.

الجدير بالذكر أن المنطقة الشمالية احتفلت بشهدائها والمصابين من الجنود البواسل، وقد أقيم بهذه المناسبة حفل تكريمي رعاه قائد القوات الشمالية اللواء الركن ظافر الشهري، الذي قال في كلمته "ماذا أقول في ليلة عطر مساءها دماء الشهداء والمصابين، ماذا أقول في هذه الليلة التي نجتمع فيها ونحتفل بأرواح شهداء الواجب بهذا الوطن، وقدموا أرواحهم ليست رخيصة بل غالية في سبيل الوطن وحماية المقدسات وفي سبيل إعلاء كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ماذا أقول وأنا كلي اعتزاز وفخر وشرف، كما هي القوات المسلحة والوطن بمقدساته ومقدراته في مثل هذه الليلة أن، نحتفل بأسماء نقشت في قلوبنا أماكنها وفي قلوب الوطن، ولقد أعددت كلمة نثرا بما يشبه الشعر، وبعد كلمة والد الشهيد فما استطعت أن أجمع قواي أن أجمع ما كنت قد أعددته في ذهني، فقد سمعنا كلمات مخلصة وصادقة تعبر باسم زملائنا المصابين عن حال شموخ أبناء هذا الوطن، فكلما ازداد الكرب ازدادوا قوة، كنت أضعف من أقف في هذا الموقف وأتكلم بكلمات أواسي فيها أهالي الشهداء فوجدتهم يواسوننا في القوات المسلحة، وكلهم فخر واعتزاز بأبنائهم الذين قدموا أبناءهم في سبيل الوطن، ليس لي في هذا المقام إلا أن أقول إن هذه الليلة من الليالي التي لا تنسى في حياتي لقد فاضت دموعي أكثر من مرة وأنا أجلس على ذلك الكرسي، ليس ضعفا ولا شفقة ولا رحمة وإنما عزاً وفخراً ونصراً".