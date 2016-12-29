قوى العمل في المملكة

كثير من الدول تحتاج إلى الأيدي العاملة (الأجنبية) في البناء والصيانة والخدمات الأخرى. سباك كهربائي عامل بناء مبلط مليص الخ.. جودة هؤلاء تصنع الفرق.

في المملكة، سواق التاكسي يتحول في عيد الأضحى قصابا، والقصاب يتحول في عيد الفطر سواق تاكسي، وسائق العائلة الفار من كفيله يعمل سباكا، والسباك يعمل مليصا، وهكذا في تدوير عجيب للوظائف.. عندما تصل إلى المملكة لا تحتاج إلى خبرة ومعرفة وشهادة بقدر ما تحتاج إلى جرأة.. يصل الواحد من الإخوة العمال في شبابه إلى المملكة إنسانا خاما لا يمتلك أي صنعة ويعود إلى بلاده عجوزا متخما بنتف من المعرفة والخبرات والمهارات التي لا ينتظمها سياق.. هؤلاء البشر يشكلون قوة عجيبة تسيطر على الأعمال المهنية في البلاد.. ستجد بصماتهم في كل بيت في السعودية.. لا يعرفون شيئا اسمه كود بناء، يبدأ من الصفر، لا تستغرب أن من سلك كهرباء بيتك كان بيتك هو أول بيت يتعرف فيه على الكهرباء.

في إحدى السنوات تعرفت على قصاب من جنسية عربية، كان رجلا محترما ومخلصا في عمله وودودا، صرنا نتعاقد معه لتجهيز الولائم والحفلات الصغيرة، كان من القصاصيب القلائل الذي يقدم خدمة الشوي وتجهيز السلطات ويساعد أيضا في الخدمة إذا طلبت منه ذلك.

بعد ثلاث سنوات تقريبا انتقلت من الحي القريب من محله فانتهت علاقتي به، لا أعرف ما حل به.

في أحد الأيام قررت أن أركب مجلسا عربيا في بيتي، انطلقت إلى الصناعية، يتوفر بها كما تعلمون عدد من المناجر التي تقدم هذا النوع من الأثاث، تنقلت بين أكثر من محل، دخلت محلا صغيرا من تلك المحلات فشاهدت صديقي القصاب يتحدث مع عائلة سعودية، فرحت أن رأيت صديقا لم أره منذ زمن، تركته يكمل حديثه مع العائلة ثم ذهبت إليه وبعد السلام والعناق سألته: وش عندك هنا؟

نشتغل.

سألته وش تشتغل؟

فقال مصمم ديكورات، أصبت بالذهول، ولكني استيقظت بسرعة عندما تذكرت أننا في المملكة.. فقلت له وين الشقف وين الموزات وين الضليعات، ضحك وقال الشركات الكبرى قطعت أرزاقنا.. شرح تحديات سوق القصاصيب ومعاناة التحول من السواطير اليدوية إلى السواطير الكهربائية، وأخيرا أكد أن العمل في الديكورات أريح وأنظف وأكسب، هنأته على النقلة النوعية ثم توقفت عن الغوص في شؤونه الخاصة ورحت أتدارس معه تصميم المجلس والقماش فانطلق بفصاحة الخبير يقدم لي نصائح وملاحظات مستخدما مصطلحات هندسية مميزة.. أثارتني ثقته فاضطرني أن أسأله متى انتقلت إلى العمل في مجال الديكورات فقال من كم شهر.. فقلت مازحا ما شاء الله عليك لم يبق عليك سوى سنة أو سنتين وتصمم غرف نوم أميرات أوروبا.

هذا الكلام مضى عليه حوالي عشر سنوات أو أكثر.. إذا حسبنا سهولة وسرعة التحول من قصاب إلى مصمم ديكورات فليس بعيدا على صديقي أن أصبح اليوم مستشارا ماليا في أهم البنوك الوطنية.

* نقلاً عن "الرياض"