مدير شرطة جازان: المواطن مصدر الأمن الأول

قال مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر الدويسي، إن المواطن هو المصدر الأول للأمن في المحافظة.

وفي الوقت الذي شهدت فيه محافظة الطوال الحدودية سقوط عدد من قذائف الميليشيات الحوثية وحرس الرئيس اليمني المخلوع علي صالح ونجم عنها إصابة مواطن، أكد مدير الشرطة ورئيس اللجنة الأمنية أن "المواطنين في المحافظة يعيشون في أمن رغم بعض محاولات العدو اليائسة إطلاق قذائف بين فترة وأخرى".

وأضاف أن "المواطن يظل العين الثاقبة لرجال الأمن والقوات المسلحة للإرشاد والإبلاغ عن كل من يحاول المساس بأمن الوطن وكل من يقطن فيه".

وأشار الدويسي إلى أن كل ما يرد من معلومات أو تعاون بهذا الإطار هو محل اهتمام ولاة الأمر والقادة العسكريين والأمنيين وجهد يقدر ويثمن للجميع".