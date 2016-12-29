وزير الحج: نرحب بحجاج إيران ونطبق النظام على الجميع

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن السعودية رحبت بالحجاج الإيرانيين، وحجاج العالم الإسلامي كافة دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، وأنها حريصة على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة لتيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه.

وانطلقت في وزارة الحج والعمرة اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج من دول العالم الإسلامي ودول الأقليات كافة.

وقال الوزير بنتن إن هذه اللقاءات تأتي لمناقشة تنظيم قدوم حجاج هذا العام من أقطار العالم الإسلامي ودول الأقليات كافة، وتزويدهم بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج في المملكة.

وأفاد وزير الحج والعمرة أن هذه اللقاءات التي تجرى بصورة مجدولة لمناقشة ترتيبات قدوم الحجاج وخدماتهم تتم بالتنسيق مع مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد ومؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة الحج والعمرة تعمل وفق خطة متكاملة للتنسيق مع الأطراف كافة وممثلي شؤون الحج في بلدانهم، لتنظيم قدوم حجاجهم وإسكانهم وتنقلاتهم.

وأكد سعي وزارة الحج والعمرة على توفير البيئة الإيمانية والتنظيمية التي تمكن الحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر.