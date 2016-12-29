%97‏ من الابتكارات السعودية تفشل.. وهذا السبب؟

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية الدكتور غسان بن أحمد السليمان لـ"العربية.نت" وجود أربعة معوقات رئيسية تواجه منشآت القطاع الخاص، وهي البيروقراطية، والتمويل، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، والمنافسة لاستقطاب الكفاءات والقدرات البشرية، مبينا أن القروض البنكية غير مناسبة لتمويل منشآت هذا القطاع وأن التمويل الرأسمالي هو الأفضل لها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الملفات التي سوف تدرس وتحال إلى الجهات المعنية والتي تصب في إطار دعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع المال والأعمال.

وأضاف السليمان أن الهيئة قامت بإنشاء مركز الخدمة الموحدة الذي سيجمع أغلب الوزارات والجهات المعنية بشؤون الشركات ليكون أيسر لها في إتمام معاملاتها في أسرع وقت حيث تم افتتاح هذا المركز لأول مرة في الجبيل قبل أسبوعين للمواطنين ثم سننتقل للمدن الرئيسية.

وبيّن المحافظ أن ٩٧٪‏ من الابتكارات في المملكة وعلى مستوى العالم كذلك "مكبوتة ولا يتم تحويلها إلى تجارة"، بسبب فقدان الحس المالي المنظم للعمل والحس التجاري وهذا ما سنسعى إلى تفاديه في الهيئة، حيث إن توجهنا هو الدعم اللوجستي والاستشاري وإزالة المعوقات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف الدكتور غسان أن اعتماد مجتمعنا لعدة عقود على الحكومة بسبب وفورات الطفرات النفطية، أسهم في اضمحلال ثقافة ريادة الأعمال وتحجيم نشاطاتها المتنوعة، مبيناً أن التحديات الاقتصادية الحالية ستصنع لنا الفرصة من جديد لاستعادة تلك الثقافة وإنتاج أجيال جديدة من الرياديين والمبادرين أسوة بسيرة آبائنا وأجدادنا العصاميين.