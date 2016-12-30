أهلاً عمان

خليجنا اليوم هو خليج مختلف ، خليج واحد في كل صفاته وكل حياته وكل أفعاله وأقواله ..واليوم وفكرة الخوف من الإرهاب هي أكبر من الأمس وحقيقة ما يجري هو أن ترى عدوك الإرهاب يأتي اليك وبكل بقوته من أجل أن يقتلك أو يفرض عليك أسلوب حياة ذل وهوان هو يراه أنه يخدم مصالحه ويحقق غاياته وأرى أن توحدنا في تحالف إسلامي قوي هو الفعل الذي علينا أن نرعاه ونباركه ونحتفي به لنتعاون معاً في أن نكون مع السلم ، مع الحياة في حلف منظم غايته التصدي لكل إرهابي أحمق وكل طائش ومغرور يعتقد أن اللعب بالأوطان هو ليس سوى قوة وقنبلة وهدم ودمع ودم.. وهنا يكون لزاماً أن نكون معاً وأن نقف في صف واحد ضد غرور وعنجهية وصلف المهووسين بالقتل والدمار لا هم لنا سوى الدفاع عن الدين والأوطان والخليج كله وطننا وكله حبنا وسلامته هي سلامة الجميع .

ومن حقنا أن نبارك الخطوة الميمونة التي قام بها حكيم عمان وسلطانها قابوس يحفظه الله ..

وشكراً لسمو الأمير محمد بن سلمان ،هذا الأمير الذي صنع فكرة هذا التحالف والذي نريده أن يكبر وتكبر آماله .

وكم أنا سعيد بعمان وأهل عمان وحكام عمان الذين قرروا الانضمام للتحالف الذي بالتأكيد سوف يجمع كل المحسنين معاً وكل المحبين معاً وكل المتحالفين معاً تحت راية التحالف الإسلامي الذي يسمو بسمو ديننا وتسامحه وحبه للحياة لا أكثر .

ومن هنا أهنئ نفسي وكل من ينتمي لهذا التحالف أياً كانت أرضه أو موقعه مؤمناً بأن القادم لا يحتاج إلى خلافات ولا إلى صراعات بل يحتاج إلى هدوء يجمع ويجتمع فيه كل المتحالفين على هدف واحد هو محاربة الإرهاب ،هذا الغول الذي بات يندس في صدور مملوءة بالحقد والضغينة ، همها أن تقتلنا باسم الإرهاب ،وهمنا محاربتها باسم الله وكلمة الله ...،،،

( خاتمة الهمزة) .. ليست عمان سوى دولة خليجية أهلها أهلنا وفرحها فرحنا وحياتها هي نسخة من حياة كل الخليجيين لا فرق ولا اختلاف ... عاشت عمان .... وهي خاتمتي ودمتم.

* نقلا عن "المدينة"