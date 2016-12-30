273 مليون ريال حصيلة حملة السعودية لسوريا بيومها الثالث

استمرت الحملة الوطنية السعودية، الخميس، لليوم الثالث على التوالي، بجمع التبرعات من المواطنين والمقيمين لإعانة الشعب السوري حيث تجاوز إجمالي التبرعات النقدية للحملة حتى الآن 273 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الحملة أنها بدأت بتسيير قوافلها للنازحين تحت شعار "لأجلك يا حلب" حاملة المواد الإغاثية الأساسية، حيث تم إدخال 10 شاحنات تحتوي على 47 ألف جاكيت و30 ألف سترة شتوية و15 ألف شال نسائي و9 آلاف بطانية.

وقرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إطلاق الحملة الثلاثاء لإغاثة الشعب السوري، وخاصة في ظل المأساة التي تعرضت لها مدينة حلب من جراء الحصار والقصف وعمليات الإخلاء.