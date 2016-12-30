السلاح... وأيدي الجهلة

يضعنا انفلات السلوكيات الناجم عن حمل السلاح إزاء صور متنوعة من الانحراف الأخلاقي التي تحيل المجتمعات لحالة طوارئ في لحظة أمان وهدوء. ويظل ضعف العقوبات أو على الأقل تمييعها سبباً جوهرياً وراء التعاطي البارد المعلب مع هذا الانفلات، لا أعني التعاطي مع قضاياها في شكل منفرد بل التعاطي العام نحو صناعة مجتمع واعٍ ومؤمن أن السلاح في أيدي الجهلة لن يأتِ بخير. لست هنا لسرد ماذا يحدث في الشارع من قضايا وجرائم بين حين وآخر، ولا أحمل إحصاءات دقيقة إنما أحمل توجساً كبيراً من حمل السلاح كما لو كان قلم حبر في جيب علوي. حامل السلاح إذا اتصف بالحمق والجهل والمراهقة فهو يذهب لفعل مخزٍ ويحيل توافه النزاعات لسقف رفيع من العنف والإجرام، ليبقى السؤالان الدقيقان مطروحان حتى الآن: من الذي يحمل السلاح في الشوارع؟ ولماذا يحمله؟

بزعمي أنه لا يحمل السلاح في جولاته ومغامراته اليومية سوى فوضوي قادر على اختلاق القضايا والمضي فيها للرمق الأخير، ولا يحمله إلا من تعلم من الشارع أو بصحبة السلوكيات الفاضحة أن السلاح حل فصل في أي معركة طارئة أو مشاكسة تفرضها لوازم الطريق، ولا يحمله إلا من يرى أن عضلاته أقوى من أي شيء آخر، ولا يحمله - في الغالب - إلا من كان عقله معطلاً أو خارج نطاق التغطية لسبب مجهول، الحقيقة تقول إن العادات والتقاليد نَمّت في جيل مسكين ضرورة حمل ما خف وزنه وغلا ثمنه من الأسلحة للمباهاة والاستعراض وإبراز الرجولة، لكن هذه العادات والتقاليد لم تُنمِ العقول بالتوازي فصار الميدان قابلاً للاشتعال والقتال لكون حامل السلاح تعلم الرجولة بالطريقة الخاطئة وفهمها واستوعبها ملخصة في «استخدام سلاح».

جيل السلاح سيخرج من ورطة ما تصنعه يديه بمهرب الكفالة، والتشديد على أن من عفا وأصلح فأجره على الله، وكارثة «هذا من طرف فلان»، وسوق الديات الشــهير. أما لماذا يحمله؟ فلأن القوانين لم تخرج من دائرة الورق، والتحذيرات والتهديدات لا تتجاوز حاجز اليوم أو اليومين وتموت بعدها، حامل السلاح يعرف أن استخدامه إن لم ينفع فلن يضر بقوة العلاقات والوجاهة والفيتامينات التي تحيل المستحيل لممكن، سيجتمع العقلاء والكبار وعلـــية القـــوم لإيجاد المخارج وابتكار الحلول وتسخير الأموال والوقوف على قضايا أحدثها من ألِف الشارع ورآه حاضناً له أكثر من غيره، وهكذا سيكون الشارع ميدان التفاهم والسلاح صانع الانتصار والمجتمعات ما بين «فزعتكم يا رجال» و «وتبقى 5 ملايين على اكتمال الدية».

* نقلا عن "الحياة"