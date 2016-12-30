الملك سلمان يوجه بنقل السيامي المصري "منة ومي" للرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، أمراً بنقل التوأم السيامي المصري (منة ومي) ابنتي إسلام صقر رمضان حسن، من مصر إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض لإجراء الفحوص اللازمة لهما وإمكانية فصلهما، وفق ما ذكرته "واس".

أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وقال الربيعة "إن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين تعد امتداداً لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".

الجدير بالذكر أن التوأم يلتصق بمنطقة الرأس من جهة الخلف، ويشترك في بعض الأغشية والأوردة حول المخ.