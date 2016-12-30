عُمان في التحالف: على الرحب والسعة قبل يومين بلغ مسامع الخليجيين نبأ إعلان دولة عُمان الشقيقة انضمامها إلى التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، والذي تقوده المملكة العربية السعودية بنجاح، فلله الحمد والفضل أولاً، وللدبلوماسية السعودية الهادئة كل الاحترام والتقدير.

بالنسبة لي شخصياً لم يكن الخبر مستغرباً، بقدر ما كان خبر عدم انضمام عُمان ابتداء مفاجئاً، لأن الخليج العربي بدوله الست وطن واحد يواجه مصيراً واحداً، إذا اشتكى منه عضو تداعت لشكواه بقية الأعضاء الخمس.

ومع مرور الأيام، وبفضل العمل الدبلوماسي الرصين، ومع إدراك الشقيقة عُمان لأهمية الانضمام لهذا الحلف المبني على أسس من التعاون على البر والخير، ولأن الإرهاب منظومة واحدة تهدد الجميع في الاتحاد الخليجي الكبير، فقد آثرت ُالقيادة الحكيمة في عُمان ألاّ تكون بمعزل عن هذا الحلف المبارك، وألاّ يطول بها المقام بعيداً عن بقية الأشقاء، فالخير كله في الوقوف يداً واحدة ضد كل المخاطر التي تهدد أمن الدول الست، إذ إن هذا الخطر الجاثم لن يستثني أحداً عندما يضرب لا سمح الله في أي بقعة من الخليج.

والحلف الكبير يضم معظم الدول الإسلامية ولله الحمد، مما يعني تشكيل قوة ضاربة في وجه قوة فاجرة ضالة سلاحها قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات، ووسيلتها بث الرعب باستمرار.

إنها بحق خطوة مباركة، وقرار صائب صدر عن قيادة واعية تتمتع بحكمة بالغة وحنكة واثقة.

واعترافاً بالفضل لأهل الفضل، فإن من الواجب الإشادة بصاحب المبادرة الأولى سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي بذل جهوداً لا تنكر، بل تُذكر فتُشكر، ذلك أن كثرة التناقضات وتعارض المصالح اليوم يجعل من المستحيل اتفاق عدد قليل من الدول على رؤية موحدة، فكيف بتوحيد رؤى أكثر من 40 دولة لخدمة هدف نبيل كبير هو مواجهة الإرهاب عسكرياً في المقام الأول.

ولعّل الغرب المتحامل يدرك المدى الذي بلغته بلادنا الغالية بقيادتها الواعية في جمع الصفوف وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب أياً كان مصدره داعشياً أو صفوياً، غربياً أو شرقياً، دولياً أو محلياً.

عُمان: مرحباً بكم في تحالف لا يخبئ سوى الخير للجميع.

* نقلا عن "المدينة"