وافد يقتل كويتياً بآلة حادة في مخيم بحفر الباطن

لقي مواطن كويتي مصرعه بضربه من قبل وافد بآلة حادة على رأسه بمخيم بمنطقة صحراوية على بعد 50 كلم من حفر الباطن.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، عن تفاصيل الحادثة، وقال "عند الرابعة من مساء أمس الخميس تبلغت شرطة محافظة حفر الباطن من مواطن خليجي أنه أثناء قدومه لزيارة عمه من جنسيته والمتواجد بمخيمه الواقع بمنطقة صحراوية على بعد ٥٠ كلم شمال محافظة حفر الباطن عثر عليه متوفى إثر تعرضه لإصابة شديدة بالرأس، وفور تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن ملابساته.

وأضاف "توصلت مجريات التحقيق والبحث والتحري عن تورط وافد عربي عشريني في مقتل المواطن الخليجي بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس إثر خلاف نشب بينهما، والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة غير معلومة، ومن خلال تحريات موسعة عن المتهم، تم التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه، وقد أقر بارتكابه الجريمة، وأرشد إلى مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية، وجرى إيقافه تمهيدا لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام".