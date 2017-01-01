استشهاد جندي سعودي بإطلاق نار على حدود جازان

استشهد جندي سعودي، السبت، بإحدى النقاط الحدودية بمنطقة جازان، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار ومقذوفات من قبل الميليشيات الحوثية.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح السبت تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة"، مضيفاً أنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف.

وأضاف أنه قد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود / هاشم عبيد محمد البركاتي.