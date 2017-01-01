السعودية تدين التفجير المزدوج الذي أوقع 28 قتيلا ببغداد

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في سوق بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، مقدماً العزاء لأسر الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعباً، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الشرطة العراقية أعلنت السبت عن وقوع 28 قتيلاً على الأقل، وحوالي 50 جريحاً، في تفجير مزدوج استهدف أحد أسواق بغداد. وأشار الناطق باسم عمليات بغداد إلى أن إرهابيين اثنين يرتديان حزامين ناسفين فجرا نفسيهما، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.