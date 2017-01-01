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صور.. "مدفأة" تحرق طفلاً وتلتهم منزل عائلته

المصدر: الرياض – العربية.نت
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حلت مأساة بعائلة في محافظة دومة الجندل، (جنوب غربي مدينة سكاكا) الأحد، وذلك بعد احتراق منزلها، بسبب مدفأة ما نتج عنه وفاة طفل.

وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني في تويتر أن "المدني تمكن من إخماد حريق في أحد المنازل بدومة الجندل، بسبب مدفأة كيروسين، ما نتج عنه وفاة طفل".

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