فيديو يحبس الأنفاس.. مفحط كاد يرتكب كارثة بالرياض

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من السيارات تُمارس التفحيط وتستعرض على الطريق، وانحرف قائد إحدى السيارات، وفقد السيطرة على السيارة، ما أدى إلى اصطدامه بأحد السيارات التي كانت متوقفة عند سور نادي النصر بالرياض، وهو ما تسبب في رعب وذعر لمجموعة من المتجمهرين، الذين تربص بهم الموت في لحظة.

ويظهر المقطع المتداول السيارة، وهي تنحرف عن الطريق، وكان هناك مجموعة من المتجمهرين واقفين بجانب الرصيف، فانحرف قائد السيارة ليصطدم بعمود إنارة، ثم اصطدم بالسيارة المتوقفة وهي من نوع "جمس".

وأثار الفيديو ردود فعل وانتقادات واسعة من السعوديين، منتقدين ظاهرة التفحيط التي انتشرت بكثرة في المملكة، مطالبين رجال المرور بتشديد قبضتهم على هؤلاء لما يمثلونه من خطر بالغ على حياة المواطنين.