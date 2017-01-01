هؤلاء فقط يُسمح لهم بدخول الحرم المكي بسياراتهم

أكدت إدارة مرور العاصمة المقدسة السماح لست فئات فقط بدخول سياراتهم الحرم المكي في أوقات المنع.

وأوضحت الإدارة أن هذه الفئات، هي: "أئمة ومؤذني المسجد الحرام، وحمل الجنائز، والإسعاف، وآليات الدفاع المدني والمساندة، والآليات الخاصة بمشروعات الحرم، وذوي الاحتياجات الخاصة".

ويضم الحرم المكي نحو 19 مؤذناً وإماماً، فيما يتسع لأكثر من مليوني مصل في آن واحد.

وتبدأ أوقات حظر دخول المركبات إلى المناطق المتصلة بساحات المسجد الحرام، قبل دخول أوقات الصلوات بنصف ساعة، لإتاحة أكبر قدر ممكن من المساحات للزوار والمعتمرين المشاة.

وكانت إدارة المرور حددت أوقاتاً عدة يمنع فيها دخول السيارات إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم العمرة، لتجنيب مزاحمة الزوار والمعتمرين، وإتاحة الفرصة للتدفقات البشرية القادمة من الفنادق الواقعة في مركزية الحرم.