"ذئب" ينهش يد طفل في مول بعرعر

تعرض طفل في الثالثة من عمره لهجوم ذئب داخل أحد المولات الشهيرة، التي افتتحت أخيرا في مدينة عرعر، ما تسبب في إصابته بجرح بالغ في يده.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد غافل الطفل أسرته أثناء الصلاة وذهب بالقرب من قفص الحيوانات وتعرض لنهشة ذئب في يده، ونقله ذووه على الفور إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية باشرت الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي الوقت الذي انتقد فيه عدد من أهالي مدينة عرعر وجود حيوانات مفترسة داخل مول للشراء والتسوق، والاستمتاع بزيارة المطاعم والألعاب، أكد المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد دكتور عويد العنزي أن شرطة الخالدية في عرعر تلقت بلاغاً بالحادثة، وهناك دعوى مرفوعة ضد الجهة التي تسببت فيها، مؤكداً أن التحقيق جار لمعرفة ملابساتها، منوهاً إلى وجود تفاصيل سيتم الكشف عنها بعد الوصول إلى التحقيقات كافة.