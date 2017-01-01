7 قتلى سعوديين و10 مصابين بين ضحايا اعتداء اسطنبول

أفاد مصدر مسؤول في اسطنبول بسقوط 7 قتلى سعوديين وحوالي 10 مصابين بين ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي طال مطعماً شهيراً في الساعات الأولى من صباح الأحد، ونجم عنه سقوط 39 قتيلاً و69 جريحاً.

ومن جانبها، أكدت القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول بتركيا، وفاة 7 وإصابة قرابة 10 سعوديين، إثر العملية الإرهابية التي وقعت فجر اليوم في اسطنبول.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن الوزير المفوض في القنصلية العامة في اسطنبول والقائم في أعمال القنصلية عبدالله الرشيدان قوله إن فريقا كاملا من القنصلية باشر موقع الحادثة، ونتج عن الحادث حتى مساء اليوم الأحد وفاة 7 وإصابة قرابة 10 سعوديين، وأضاف بأنهم لا يزالون يتابعون حالة المصابين، ويتواصلون مع الأمن التركي لمتابعة الأعداد المصابة من السعوديين بشكل نهائي.

وأشار الرشيدان إلى أن جميع الهواتف في القنصلية تعمل على مدار الساعة، داعياً أي مواطن يتعرض لأي أذى التواصل على الفور عبر الهواتف أو موقع القنصلية الإلكتروني، أو على حساب القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن فاطمة بتول صيان قايا، وزيرة الأسرة التركية، قولها إن مواطنين من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا بين قتلى الهجوم الذي استهدف الملهى الليلي أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.

وسقط 39 قتيلاً على الأقل معظمهم من الأجانب في الهجوم عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي في مطعم "رينا" الشهير بعد نحو ساعة من منتصف الليل.

وكان عمدة اسطنبول، واصب شاهين، قد أعلن في وقت سابق أن هجوماً على ملهى ليلي في المدينة التركية في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد الأحد أسفر عن قتلى وجرحى، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي"، فيما يجري حالياً البحث عن مطلق النار الذي يعتقد أن له شريك آخر.