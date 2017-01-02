السعودية.. فصل جماعي لمزوري صك بقيمة 400 مليون ريال

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل، وكاتبي عدل من ذات الدائرة، وأحد الموظفين، لثبوت إدانتهم بقضية فساد متمثلة بتصحيح وإفراغ صك مزور، وإيقاع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ منصور القفاري، أن الوزارة ستقف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير في صكوك الملكية، التي تعتبر مصدر اطمئنان لمن تنتقل إليه، تحقيقاً للموثوقية المطلقة لهذه الصكوك الصادرة من الدوائر العدلية.

وأشار القفاري إلى أن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له، وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع، ونتيجة لذلك أصدر الوزير قراراً بكف يد المتورطين، واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم، وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين أيا كانوا. وأوضح القفاري أن الصك المزور المتهم الموظفون بتصحيحه وإفراغه يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال.