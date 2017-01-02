الملك سلمان يعزي الرئيس التركي في ضحايا هجوم اسطنبول

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إثر الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة اسطنبول، وما نتج عنه من العشرات بين وفيات وإصابات.

وقال خادم الحرمين الشريفين في نص البرقية: "علمنا ببالغ الأسى بنبأ الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة اسطنبول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، ونبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التركية الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب التركي الشقيق من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الهجوم الدامي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد باسطنبول، ونتج عنه سقوط 39 قتيلاً ونحو 65 جريحاً. ومن بين الضحايا 7 قتلى سعوديين، ونحو 10 مصابين، كما أن هناك العديد من القتلى والجرحى من جنسيات عربية.