تعرف على السجل الإجرامي لخاطفي "قاضي القطيف"

تورط المطلوبين الثلاثة باختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ محمد الجيراني، لم يكن الأول من نوعه، فالمتهمون الثلاثة متورطون أيضاً في العديد من العمليات الإرهابية، منها قتل رجال أمن واستهداف مقرات أمنية كالاستخبارات العامة وشعبة البحث الجنائي.

زعيم المجموعة وعقلها المدبر محمد بن حسين علي آل عمار كان ضمن خلية تشكلت لاستهداف الدوريات الأمنية، وتورط في إطلاق النار على ثلاثة من منسوبي شرطة الشرقية، وإطلاق النار على الجهات الأمنية أثناء مداهمة أوكار مطلوبين أمنياً، كما اشترك مع مطلوبين آخرين في تنفيذ هجوم مسلح ضد أحد مسؤولي القطيف، وفي اختطاف أحد رجال الأمن والاعتداء عليه وقتله، بحسب صحيفة مكة.

أما المتهم الثاني علي بن بلال سعود آل حمد، فذكر التقرير أنه متورط في إطلاق نار على مبنى الدوريات الأمنية ومبنى شرطة القطيف، وإطلاق نار على دورية بشرطة القطيف ما أسفر عن استشهاد رجلي أمن، كما اشترك مع مطلوبين آخرين في رمي الزجاجات الحارقة على مبنى الاستخبارات العامة بالقطيف قبل نحو عام، واعتدى مع مطلوبين آخرين على سيارة نقل موظفي "أرامكو" بأحد شوارع القطيف وأحرقوا الحافلة.

وشارك المتهم الثالث ميثم بن علي محمد القديحي في إطلاق النار على قوى الطوارئ الخاصة أثناء أداء مهامها الأمنية، واختطاف أحد رجال الأمن والاعتداء عليه وقتله، فضلاً عن مشاركته في حادثة اختطاف مواطن والاتجاه به إلى إحدى مزارع العوامية والاعتداء عليه.

يذكر أن الشيخ الجيراني قد تم الاعتداء من قبل على ممتلكاته ومحاولة حرق منزله من قبل مجهولين قبل أن يتم اختطافه من أمام منزله.