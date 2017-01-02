صور السعوديين ضحايا الاعتداء الإرهابي في اسطنبول

بعد ليلة رأس سنة دامية، نتج عنها سقوط 39 قتيلاً و69 جريحاً في الهجوم الإرهابي في اسطنبول بالساعات الأولى من صباح الأحد، منهم 7 قتلى سعوديين، ونحو 10 مصابين، تداول مغردون صوراً لأصدقائهم الذين راحوا ضحية العملية الإرهابية، متناقلين آخر الرسائل الواردة منهم ليلة الحادثة.

لؤي الشريف‏ قال: "انتقلت إلى رحمة الله في حادث اسطنبول الإرهابي أخت عزيزة وصديقة وفية، الله يرحمك يا لبنى غزنوي، ويجعل مثواك الجنة، ويعوضك ربي شبابك بالفردوس"، ونشر لؤي رسالة للبنى التي تعمل في شركة كبرى بجدة قبل أيام من سفرها.

أما جمعية جدة الاجتماعية ومجموعة "جداويون" فنعت حفيدي أخت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عصام أبوزنادة، السيدة ثرية أبوزنادة، حيث إن الفقيدين شابان في مقتبل العمر التوأم أحمد ومحمد ابنا سعود بن عبدالوهاب الفضل، وقد توفيا في حادث اسطنبول البارحة.

وبينت السفارة السعودية أن هناك متابعة لحالة المصابين، حيث تم توجيههم إلى 3 مستشفيات في اسطنبول.

وأشار القنصل السعودي في اسطنبول، عبدالله الرشيدان، إلى أن جميع الهواتف في القنصلية تعمل على مدار الساعة، داعياً أي مواطن يتعرض لأي أذى التواصل على الفور عبر الهواتف أو موقع القنصلية الإلكتروني، أو على حساب القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يذكر أن من بين ضحايا الاعتداء الدامي عدداً من المواطنين العرب، من بينهم 3 لبنانيين وأردنيان وتونسيان ومغربيان وكويتي وليبي.