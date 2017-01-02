كيف أسس شباب سعوديون ورشة متنقلة لصيانة الجوالات؟

جاء قرار توطين الاتصالات فرصة لن تتكرر لنايف العتيبي وزملائه، بهدف احتراف صيانة الجوالات من خلال دخولهم بالتدريب والدورات المكثفة.

لكن نايف ورفاقه اصطدموا بتكلفة إيجار المحال المرتفعة، مقارنةً برأس مالهم البسيط فدلفوا إلى العمل عن طريق سياراتهم الخاصة، والذهاب إلى المنازل لصيانة الجوالات حتى استطاعوا جمع رأس مال يسمح لهم بشراء عربة صغيرة.

يقول نايف لـ"العربية.نت": "منذ أن جاءت فكرة الصيانة المتنقلة، لم يكن لدينا رأس مال فعملنا بسياراتنا الخاصة، وتمكنا من جمع مبلغ جيد، وقمنا بشراء سيارة وجعلناها ورشة متنقلة لصيانة الجوال".

حسب نايف، كان للدورات التي حصلوا عليها وتوفرها المؤسسات الحكومية والخاصة الإسهام الكبير في تعليمهم صيانة الجوال، حتى توسعت دائرة عملائهم من العائلة إلى أبناء الحي والأصدقاء وصولاً إلى تغطية مدينة مكة المكرمة كاملة.

لم يكن نايف وزملاؤه أول الطارقين لهذا النوع من المشاريع فقد سبقهم الكثير، ولقرار توطين الاتصالات الدافع الكبير لهم على دخول السوق بل جعل من طموحهم تأسيس شركة صيانة خاصة بهم في المستقبل القريب.